​Самолет, летевший в Сургут из Махачкалы, сел в Челябинске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет авиакомпании «Победа» 10 декабря с задержкой прибыл из Махачкалы в Сургут из-за вынужденной посадки в Челябинске. Лайнер пришлось посадить, потому что один из пассажиров почувствовал недомогание, сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

39-летний мужчина после осмотра заявил медикам, что ему уже лучше, и отправился в Сургут на поезде.

Остальные пассажиры ожидали вылета из столицы Южного Урала в пункт назначения 50 минут.