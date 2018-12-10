​Из Сургута можно будет улететь в столичный Домодедово

С 25 декабря авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейс из Сургута в московский аэропорт Домодедово. Он будет выполняться ежедневно на лайнерах Airbus.

Вылет из Сургута рейсом У6-598 будет осуществляться в 09.30, прилет в Москву в 11.05, время в пути 3 часа 35 минут. Обратный рейс У6-597 из Домодедово вылетает в 00.15, прилетает в Сургут в 05.35, время в пути 3 часа 20 минут.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что рейс позволяет не только добраться до Москвы, но и продолжить свое путешествие дальше по России или в страны СНГ. Билеты уже в продаже.