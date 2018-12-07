​В Сургуте орудовала банда подростков, грабящих торговые точки

В Сургуте полицейские доказали причастность группы из семерых подростков 16 и 17 лет к совершению 12 краж продуктов питания из магазинов, торговых ларьков и павильонов города. Ущерб от их деятельности составил более 200 тысяч рублей.

«После установления их причастности к противоправным деяниям молодые люди были поставлены на профилактический учёт всеми субъектами профилактики. Однако, несмотря на проводимую работу, несовершеннолетние совершали правонарушения и преступления. Не остановили подростков и приговоры, вынесенные Сургутским городским судом. В течение года пяти подросткам, в зависимости от их участия в преступлениях, были назначены наказания в виде штрафов, исправительных работ и условное лишение свободы за совершение краж. Двое также приговорены за совершение грабежей», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Так, уже после вынесения приговоров, в октябре двое подростков пытались обокрасть магазин. По мнению стражей порядка, ими двигало надежда на то, что они не достигли возраста, с которого избирается мера пресечения заключения под стражу. В ноябре трое подростков вынесли из магазина на улице Мира товара на 35 тысяч рублей. Они задержаны по «горячим следам».

«В связи с тем, что несовершеннолетние не пытались исправиться и продолжали совершать противоправные деяния и с целью предупреждения совершения ими повторных преступлений, сотрудниками полиции было подготовлено ходатайство о помещении молодых людей 2000 и 2002 годов рождения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Суд удовлетворил ходатайство и вынес решение о заключении последних под стражу», - добавили в ведомстве.