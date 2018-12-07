​Специалисты Югорского фонда капремонта проведут личный прием сургутян 15 и 16 декабря

В следующие выходные, 15 и 16 декабря, в Сургуте состоится прием граждан специалистами Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

«По просьбам сургутян, 20 декабря 2018 года прием граждан отменяется. Вместо этого будет проведено два приема граждан на выходных 15 декабря 2018 года с 09.00 до 18.00 и 16 декабря с 09.00 до 17.00. Для ускорения процесса приема фонд направит четырех своих специалистов, а не одного, как ранее», - сообщили в пресс-службе фонда.

Прием состоится по адресу: улица Первопроходцев, 2. Специалисты обращают внимание, что во второй половине дня очереди, как правило, меньше

«На личных приемах специалисты Югорского фонда капитального ремонта смогут напечатать квитанцию для оплаты взносов, пояснить, как образовалась задолженность, сделать выписки с лицевых счетов собственников», - добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что собираемость взносов на капремонт в Сургуте составляет 98 процентов.