​В Сургуте задержали наркобарыгу, который пытался доставить зелье в колонию

В Сургуте задержан 33-летний мужчина, у которого в куртке обнаружено 98 грамм спайса.
Мужчина попался стражам порядка возле одного из домов на улице Трубной. Спецоперацию проводили полицейские вместе с сотрудниками исправительной колонии №11 УФСИН по Югре.
«Установлено, что запрещенные средства мужчина приобрел для своих знакомых, отбывающих наказание в исправительной колонии, и впоследствии планировал перебросить их через забор. Злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД округа.
Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
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