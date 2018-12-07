​В Сургуте задержали наркобарыгу, который пытался доставить зелье в колонию

В Сургуте задержан 33-летний мужчина, у которого в куртке обнаружено 98 грамм спайса.

Мужчина попался стражам порядка возле одного из домов на улице Трубной. Спецоперацию проводили полицейские вместе с сотрудниками исправительной колонии №11 УФСИН по Югре.

«Установлено, что запрещенные средства мужчина приобрел для своих знакомых, отбывающих наказание в исправительной колонии, и впоследствии планировал перебросить их через забор. Злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД округа.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.