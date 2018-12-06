​Авиакомпания Utair снизила минимальную стоимость билетов до 900 рублей

Авиакомпания Utair 6 декабря представила новую линейку тарифов. Теперь пассажиры смогут заплатить за перелет с ручной кладью весом до пяти килограмм 900 рублей по тарифу «Минимум».

Кроме того, безбагажный тариф «Лайт» модифицировал в «Оптимум»: появилась возможность сдавать сумки в багаж, а нормы увеличились с 10 до 25 килограмм. Тариф с багажом «Стандарт» трансформировался в «Премиум»: ручная кладь и багаж выросли с 30 до 35 килограмм.

Билеты по новым тарифам можно будет купить с 10 декабря на вылет с февраля, сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что снижение средней стоимости билетов на 6,6 процента увеличит загрузку на десять процентов.

Utair - один из ведущих российских авиаперевозчиков со штаб-квартирой в Сургуте. Авиакомпания летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.

Стоит отметить, что в доля Utair в пассажиропотоке аэропорта Сургута по итогам десяти месяцев 2018 года Utair превысила 50 процентов: авиакомпания обслужила почти 800 тысяч пассажиров.