​В Сургуте строительная компания задолжала 199 сотрудникам более 10 миллионов рублей

199 сотрудников ООО «Сургутинтерстрой» три месяца сидят без зарплаты. Общая задолженность превысила 10 миллионов рублей. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Государственной инспекцией труда в Югре.

В ведомстве отметили, что задолженность выявлена во время внеплановой проверки. Причиной невыплаты заработной платы стала задержка поступления денежных средств от заказчиков.

Директору организации выдано обязательное к исполнению предписание о погашении задолженности по зарплате до 28 декабря. Материалы дела направлены в окружное СУ СКР.

В середине ноября сообщалось, что сотрудники компании получили зарплату за июнь только после вмешательства прокуратуры. Тогда долг составлял более шести миллионов рублей.

ООО «Сургутинтерстрой» занимается строительством жилых и нежилых здания.