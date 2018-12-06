​Власти Сургута нашли подрядчика для строительства школы в 32 микрорайоне

В Сургуте определен подрядчик и пройдены все согласования для строительства школы в 32 микрорайоне. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

Учебное заведение, рассчитанное на 1000 человек, будет расположено между улицами Университетской и 30 лет Победы.

Процедуры выбора строителей школы в 33 микрорайоне продолжается.

Уточняется также, что оба учебных заведения будут строиться за счет совместного финансирования окружного и городского бюджетов.