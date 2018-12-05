​В сургутскую колонию пытались доставить крупную партию мобильников

В исправительную колонию №11, расположенную в Сургуте, пытались доставить 30 сотовых телефонов. Аппараты спрятали в легковушке, которая приехала в цех по ремонту автомобилей промышленной зоны учреждения.

Однако сотрудникам учреждения поступила оперативная информация о планируемой поставке запрещенных предметов и она была пересечена.

«В настоящее время проводится проверка по факту попытки провоза запрещенных предметов. Изъятые запрещенные предметы сданы на хранение в отдел безопасности учреждения. В отношении гражданского лица составлены материалы о привлечении к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре.