​Мультимедийный парк «Россия – Моя история» планируют открыть в Сургуте через год

Открытие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» в Сургуте запланировано на декабрь 2019 года. Об этом сообщила директор департамента культуры Югры Надежда Казначеева на пленарном заседании Югорского культурного форума «Национальный проект «Культура».

«Комплекс станет элементом наследия, посвященным 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях, расширит возможности для популяризации истории. Данный проект должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Это амбициозные планы. Полагаю, что команда работников культуры Югры справится с этой конкретной задачей, поставленной перед нами окружным правительством», - цитирует чиновника служба информации портала «Открытый регион – Югра».

Анонсировала открытие парка в Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова во время отчета о работе правительства региона за 2018 год.

На странице главы города Вадима Шувалова с соцсети сообщается, что мультикультурный комплекс будет создан на базе ЖК «Возрождение».

«Этот масштабный проект Сургут реализует при поддержке федеральных и окружных властей. В него войдут отделения музеев, библиотека нового формата, художественная студия и др. Здесь же разместится колледж русской культуры. А вокруг комплекса обустроим зелёный парк с зонами для релаксации. Проект потрясает воображение! Уверен, комплекс станет центром притяжения творческой интеллигенции — местом воплощения культурных и образовательных инициатив, а также полезного досуга для жителей всех возрастов», - сказано в сообщении.