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​Названы причины смертельного ДТП в Сургутском районе

Фото: vk.com/gbdd86
Фото: vk.com/gbdd86

Сотрудники Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП, которое случилось вечером 4 декабря на 34 километре автодороги «Сургут - Лянтор».

60-летний водитель автомобиля «Ока» выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус FordTranzit. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщили в отделении пропаганды окружного управления ведомства.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, восемь – получили ранения.


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Сегодня в 09:36, просмотров: 246, комментариев: 0


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