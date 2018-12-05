​Названы причины смертельного ДТП в Сургутском районе

Сотрудники Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП, которое случилось вечером 4 декабря на 34 километре автодороги «Сургут - Лянтор».

60-летний водитель автомобиля «Ока» выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус FordTranzit. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия, сообщили в отделении пропаганды окружного управления ведомства.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, восемь – получили ранения.