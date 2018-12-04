​Сургутянам напомнили, где можно запускать фейерверки

В преддверии новогодних праздников администрация напомнила о разрешенных местах запуска фейерверков в городе и правилах использования пиротехнических изделий.

Устроить салют без нарушений можно на Югорском тракте, акватории Саймы, площади театра СурГУ, площади Нефтяников и в сквере «Молодежный».

«Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено. Нарушение этого требования приводит к несчастным случаям. Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее только на открытом пространстве, вдали от построек», - отметили в пресс-службе мэрии, подчеркнув, что продажа пиротехники детям до 16 лет запрещена.