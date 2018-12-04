​У двух влюбленных сургутян нашли три килограмма наркотиков

В Югре задержаны мужчина и женщина, которые подозревают в причастности к организации распространения синтетических наркотиков.

48-летний житель Сургута попался стражам порядка, когда делал «закладки». В трех тайниках полицейские нашли и изъяли 75 свертков с порошкообразным веществом.

«Возлюбленная подозреваемого попыталась скрыться, однако была задержана правоохранителями на выезде из города. В ходе осмотра транспортного средства и личных вещей 45-летней женщины полицейские обнаружили и изъяли 150 свертков с аналогичным веществом. Также при проведении обыска в гараже у злоумышленников изъято 900 свертков с запрещенными веществами», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общей массой более трех килограммов. Также установлено, что влюбленная пара нашла этот способ заработка через интернет. Кто поставлял им синтетику, неизвестно.