​Сургутянка заплатила почти 700 тысяч рублей за снятие родового проклятия и поняла, что стала жертвой мошенников

Полицейские Сургутского района разыскивают мошенников, которые смогли заработать на 46-летней местной жительнице 670 тысяч рублей.

Известно, что женщина в сентябре приобрела амулет от сглаза на одном из сайтов. После этого ей стали поступать звонки от неизвестных, которые утверждали, что на ее семью наложено проклятье.

«Так как по стечению обстоятельств у сельчанки заболели дети, то она поверила утверждениям злоумышленников. За избавление близких от недуга на протяжении двух месяцев потерпевшая перевела на счет злоумышленников 670 тысяч рублей, а чеки по указанию тех же лже-целителей сжигала. По их утверждению переведенные средства должна освятить некая «бабушка», после чего они должны были вернуться к женщине. Однако после получения денег злоумышленники отключили мобильный телефон», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество», ведется розыск злоумышленников.