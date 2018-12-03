​Таможенники не пустили в Сургут 38 килограмм вечерних платьев из Баку

Гражданин Азербайджана пытался ввезти в Сургут из Баку 48 новых вечерних платьев, но забыл их продекларировать. Нарушение выявили сотрудники таможни, проверяя багаж пассажира - две дорожные сумки общим весом 38 килограмм.
«По данному факту должностными лицами Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование, по результатам которого правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товаров», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.