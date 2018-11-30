​Сургутские полицейские прошлись по саунам и нашли проституток

В Сургуте во время полицейского рейда пресечена деятельность по предоставлению интимных услуг. Ночные бабочки работали в одной из саун города. Для поиска клиентов они распространяли свои визитки.

«Известно, что девушки 1991 и 1999 годов рождения приехали с Алтайского края. От своих близких такой род деятельности скрывали, говоря, что работают вахтовым методом, в одной из организаций Сургута. В отношении гражданок, предоставлявших услуги интимного характера, полицейские составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». По данному факту в настоящее время проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Всего с начала года полицейские Сургута за организацию занятием проституцией возбудили одно уголовное дело, а также привлекли к административной ответственности 22 женщин, оказывающих услуги интимного характера.