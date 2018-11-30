​В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за найденных записок с угрозой взорвать жилые дома

Сургутская полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма по факту найденных в жилых домах записок с угрозами взрыва. Розыск злоумышленника продолжается.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 2017 УК РФ в отношении неустановленного лица. По ней предусмотрено наказание - до трех лет ограничения свободы», - сообщила siapress.ruначальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина.

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Вечером 29 ноября на проспекте Пролетарском, 1 и улице 30 лет Победы, 52/1 в Сургуте были найдены записки, которые гласили: «Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета». На местах происшествия работали экстренные службы, взрывчатых веществ не обнаружено. Ранее сообщалось, что расследованием дела занялась ФСБ.