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​В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за найденных записок с угрозой взорвать жилые дома

Подозреваемый - не установлен

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Сургутская полиция возбудила уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма по факту найденных в жилых домах записок с угрозами взрыва. Розыск злоумышленника продолжается.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 2017 УК РФ в отношении неустановленного лица. По ней предусмотрено наказание - до трех лет ограничения свободы», - сообщила siapress.ruначальник отдела информации и общественных связей УМВД Югры Ольга Абмайкина.

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Вечером 29 ноября на проспекте Пролетарском, 1 и улице 30 лет Победы, 52/1 в Сургуте были найдены записки, которые гласили: «Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета». На местах происшествия работали экстренные службы, взрывчатых веществ не обнаружено. Ранее сообщалось, что расследованием дела занялась ФСБ.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 314, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:58
Уволить все сургуцкое фсб - после провороненного 19 августа они должны в течение нескольких часов находить любого,кто хотя бы шутит о теракте
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 13:18
Даже быстрее будут находить когда очередной закон о защите от терроризма проведут. За камеры, микрофоны, оптоволокно, сервера и прочее разумеется заплатим сами
Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:19
Разумеется это не спачет от настоящих террористов, но шутить станут меньше это да, и анекдоты рассказывать
Моби Евгений Шепелев
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Сегодня в 13:32
скорость нахождения террористов зависит от лишь от умения и желания работать. Всё остальное и так есть.
Евгений Шепелев Моби
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Сегодня в 13:47
Правильно-террористов. А табличку полудурок написал, с ними гораздо сложнее)

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Мнения

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