​Мошенникам удалось обмануть сургутское отделение Пенсионного фонда на девять миллионов рублей

В Сургутский районный суд поступило уголовное дело в отношении банды мошенников, которой удалось незаконно получить более девяти миллионов рублей социальных выплат.

В группировку, которая действовала с июня по ноябрь 2016 года, входили двое жителей Сургута и один житель Омска.

«Они подыскивали владельцев сертификатов на получение материнского капитала, разъясняли им, что деньги можно обналичить и использовать по своему усмотрению, если приобрести земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов. В дальнейшем заключались фиктивные сделки по приобретению земельных участков в Омской области, стоимость которых не превышала пяти тысяч рублей. Все участки располагались на значительном удалении от населенных пунктов», - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

С сургутянками заключались договора займов в размере материнского капитала. Деньги переводились с расчетного счета кредитного потребительского кооператива «Народная касса взаимопомощи г.Омск» на счета заемщиков и впоследствии передавались обвиняемым. При этом владельцы сертификатов на материнский капитал получали лишь часть денежных средств - от 100 до 180 тысяч рублей. Фиктивные документы подавались в отделение Пенсионного фонда, и после принятия решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала деньги переводились на счета кооператива и похищались обвиняемыми.