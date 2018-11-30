​Два пьяных сургутянина угнали машину вместе с хозяином, обокрали его и совершили три ДТП

19-летний житель поселка Солнечный (Сургутский район) заключен под стражу из-за подозрения в совершении двух уголовных преступлений - угона и грабежа. Его 22-летний подельник находится под подпиской о невыезде.

Приятели избили и обокрали знакомого, угнали его служебный автомобиль, на котором совершили три ДТП.

Задержал хулиганов наряд патрульно-постовой службы. Полицейские заметили, как двое молодых людей ругаются у автомобиля.

«В ходе уточнения обстоятельств, полицейские установили, что в автомобиле находился мужчина с явными признаками телесных повреждений. С его слов, после совместного распития спиртных напитков, между ним и данными молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого последние нанесли ему телесные повреждения, а также похитили мобильный телефон и серебряный браслет. После чего, завладев служебным автомобилем потерпевшего и словесно угрожая мужчине, возили его в транспортном средстве на протяжении нескольких часов», - рассказали в пресс-службе полиции Сургутского района.

Злоумышленники заставили свою жертву снять с банковской карты пять тысяч рублей. Деньги они потратили на алкоголь и бензин. Кроме того, на угнанном автомобилей они врезались в крыльцо аптеки, столб и встречный автомобиль.

Известно, что 19-летний задержанный был ранее судим.