​Делом о записках с угрозами взорвать дома в Сургуте занялась ФСБ

Вечером в четверг, 29 ноября, в двух домах Сургута были найдены записки с угрозами взорвать здания.
Около 18.30 в соцсетях была опубликована фотография объявления, размещенного на двери первого подъезда дома №1 на проспекте Пролетарский. Позже (около 23.30) стало известно, что такая же записка обнаружена в подъезде дома 30 лет Победы 52/1. Они гласили: «Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета».
К обоим адресам были стянуты экстренные силы города. Уже вечером официально объявили, что в доме на Пролетарском не найдено никаких взрывчатых веществ.
Расследованием дела занялось управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Тюменской области. Комментарий по факту происшествия в ведомстве обещали предоставить позднее.
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