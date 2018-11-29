​При крушении вертолета «ЮТэйр» пострадал житель Сургута

Среди пятерых пострадавших при крушении вертолета «ЮТэйр-Вертолетные услуги» в Ненецком автономном округе - жители Сургута, Тюмени, Кирова, Краснодара и Красноярска. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения региона Сергей Свиридов.

Сегодня вечером в Нарьян-Мар для оказания узкоквалифицированной медицинской помощи пострадавшим прибудут медики отделения экстренной консультативной скорой помощи Архангельской областной клинической больницы (АОКБ), сообщает НАО24.

По данным представителя регионального ГУ МЧС, вертолет Ми-26 выполнял подрядные работы по заказу одной из нефтедобывающих компаний. Экипаж 28 ноября выполнил все плановые работы и направлялся на вертодром «Пижма». Не долетев до запланированного места посадки примерно один километр, вертолет упал. На его борту находилось шесть членов экипажа. Погибший в катастрофе был жителем Архангельска.