​В соцсетях распространяют информацию об угрозе взорвать дом в Сургуте // ФОТО

В соцсетях опубликована фотография объявления с угрозой, которое якобы вечером 29 ноября неизвестные разместили на двери подъезда дома № 1 на проспекте Пролетарский.

«Уважаемые жильцы этого дома!!! Сегодня в 1.30 ночи в вашем доме состоится взрыв с применением 5 кг. Тротила. Бомба уже заложена в ваш дом. Всем приятного полета», - гласит объявление (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).



Фото: К-Информ

Подписчики паблика К-Информ во «ВКонтакте» подтвердили, что на месте происшествия работают полицейские: «Кипишь на Пролетарском, 1, в 1 подъезд не пускают, ленточкой обвязали. 4 патрульки, одна заглохла».

Большинство комментаторов сходятся во мнении, что это чья-то шутка.



Въезд во двор затруднен - половину дороги перегораживает патрульная машина.

UPD 20.35

В пресс-службе администрации Сургута siapress.ru сообщили, что на месте работают полицейские, криминалисты и кинологи с собаками. Информация о заложенной в доме бомбе не подтвердилась.

В данный момент полицейские продолжают работать на Пролетарском, 1. На месте происшествия находятся не меньше двух десятков стражей порядка, передает корреспондент siapress.ru. Проверка идет во всех подъездах дома. Ведется розыск злоумышленника, разместившего объявление.