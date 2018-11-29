​В Сургуте разыскивают серийного «нерешительного грабителя» банков

Нападение на офисы «Открытия» и Сбербанка, вероятнее всего, совершил один и тот же человек. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе городской полиции.

На поиски нерешительного преступника, который пока не довел до конца ни одной попытки ограбления кредитных учреждений, ориентирован весь личный состав УМВД, однако пока усилия стражей порядка результата не дали.

28 ноября мужчина пришел в отделение Сбербанка на улице Гагарина с емкостью в руках и передал сотруднику учреждения записку с угрозами поджечь здание. В минувшие выходные он приходил в офис «Открытия» и тоже с запиской, содержащей угрозу взорвать банк. Оба раза преступник сбегал после нажатия тревожной кнопки.