​У самого популярного водоема среди сургутских любителей зимнего плавания установили знак: «Купаться запрещено!»

По всей водной акватории Сургута после ледостава появились запрещающие знаки «Переход (переезд) по льду запрещен» и «Опасно! Полынья!». Всего установлено 16 табличек в местах несанкционированного выхода людей и выезда снегоходов на лед, и 20 - в местах открытой воды.

Также на карьере за собором Преображения Господня по улице Мелик-Карамова, в месте выхода к проруби любителей зимнего плавания, установлен знак «Купаться запрещено».

30 ноября состоится рейд оценки обстановки и анализа достаточности принимаемых мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах города, сообщается на сайте местной мэрии. В проверке примут участие заместитель главы города Алексей Жердев, руководители управления по делам ГО и ЧС администрации города, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» и МКУ «Сургутский спасательный центр».