​Шестерых сургутян задержали на трассе с крупной партией фальшивых денег

Шестерых жителей Сургута в возрасте от 18 до 26 лет подозревают в причастности к обороту поддельных денег.
Молодых людей задержали на седьмом километре трассы «Сургут - Лянтор». В спецоперации принимали участие полицейские и росгвардейцы.
«При осмотре салона транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 49 банкнот номиналом 5000 рублей, которые, согласно заключению экспертов, являются фальшивыми», - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Еще четыре купюры номиналом 5000 рублей с признаками подделки обнаружены в ходе обыска по месту проживания троих задержанных.
Возбуждено уголовное дело. Пятеро фигурантов заключены под стражу, в отношении их сообщника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Спорт на районе. Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский // ONLINE 29 ноября в 14:00