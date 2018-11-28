​В Сургуте неизвестный с канистрой грозился взорвать банк

Днем в среду, 28 ноября, на улице Гагарина в Сургуте неизвестный совершил нападение на отделение Сбербанка.
Мужчина с канистрой в руках обещал взорвать банк, сообщается в паблике «LIFE86 | Сургут» во «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД Сургута подтвердили, что сейчас на месте работают стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Чего пытался добиться мужчина, неизвестно.
Спорт на районе. Начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Руслан Марценковский // ONLINE 29 ноября в 14:00