​В Сургуте неизвестный с канистрой грозился взорвать банк

Днем в среду, 28 ноября, на улице Гагарина в Сургуте неизвестный совершил нападение на отделение Сбербанка.

Мужчина с канистрой в руках обещал взорвать банк, сообщается в паблике «LIFE86 | Сургут» во «ВКонтакте». В пресс-службе УМВД Сургута подтвердили, что сейчас на месте работают стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Чего пытался добиться мужчина, неизвестно.