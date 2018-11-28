​Полиция Сургута прошла с проверкой по аптекам и изъяла пять тысяч препаратов

Сургутские полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» проверили пять городских аптек. В торговой точке на улице Югорской реализовывались безрецептурные медпрепараты, подлежащие предметно-количественному учету.

«Изъято порядка пяти тысяч различных препаратов, обладающих аддитивным действием и содержащих сильнодействующие вещества. Стражами порядка задокументирован факт осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Материалы направлены в территориальный орган Росздравнадзора по ХМАО – Югре для составления административного протокола. Предпринимателю может грозить административный штраф до 200 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - сообщили в пресс-службе городской полиции.

Всего в этом году в городе состоялось 26 рейдов по аптека, в результате которых были изъяты 25 тысяч капсул и флаконов лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Деятельность пяти городских аптек приостановлена.

Стоит отметить, что проблема отпуска аптеками наркотических препаратов без рецептов стоит в Сургуте достаточно остро. Ранее депутаты гордумы выражали недовольство пассивностью Росздравнадзора: за последний год сургутское УВД направило в ведомство 14 дел по результатам проверок аптек в этом году, из низ федеральная служба обработала только четыре.