​Сургутянин убил незваного гостя дверью

58-летнему жителю Сургута грозит два года лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.

Преступление совершено 23 ноября в доме обвиняемого в ПОК «Рябинушка». К нему в гости пришел 38-летний знакомый, чтобы выпить, и стал громко стучать в дверь. Однако хозяин уже принял на грудь и не был расположен к приему.

«Поскольку мужчина продолжал непрерывно стучать обвиняемый подошёл к двери и силой ударил ее ногой. Дверь слетела с петель и при падении упала на потерпевшего, причинив тяжелую травму головы. Через два дня от полученных телесных повреждений потерпевший скончался», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.