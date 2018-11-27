​Сургут отметился ростом безработицы на общем положительном фоне в Югре

В Сургуте и Березовском районе зарегистрировано наибольшее увеличение количества безработных в округе. Об этом на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности рассказала губернатор Югры Наталья Комарова, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

Глава региона отметила, что в разрезе муниципалитетов ситуация с безработицей на сегодняшний день складывается неоднородная. Растет показатель еще в 11 муниципалитетах, снижается - в восьми. Лучше всего ситуация складывается в Ханты-Мансийском и Октябрьском районах. По мнению экспертов, одним из факторов роста безработицы стало окончание сезонных работ.

«Если сравнивать уровень безработицы с аналогичным периодом прошлого года, то она снизилась», - подчеркнула Наталья Комарова.

Снижение составило 11,4 процента. С начала 2018 года по программе «Содействие занятости населения» трудоустроено свыше 25 тысяч человек.