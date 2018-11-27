​На концерт Элджея в Сургуте можно будет попасть только под контролем молодежных активистов

В Сургуте состоялся круглый стол, темой которого стало ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка. Результатом обсуждения стала резолюция из четырех пунктов, сообщается в паблике «Молодая гвардия Сургут» во «ВКонтакте».

Публикуем резолюцию без купюр:

1. Создание общественной наблюдательной комиссии в составе представителей общественных молодежных организаций: РМС, МГЕР и Молодёжной палаты при Думе г.Сургута. Обязанностью совета будет наблюдение за осуществлением на предстоящем 30.11.2018 концерте исполнителя «Элджей» паспортного контроля с целью контроля исполнения возрастного ограничения 18+, а также наблюдение за наличием у несовершеннолетних, присутствующих на концерте, сопровождающего законного опекуна.

2. Составить и направить в адрес молодёжного парламента при Думе ХМАО, а также депутатов Государственной Думы письмо с инициативой создания контролирующего органа, в обязанности которого будет входить оценка материалов предстоящих культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, фестивалей и т.д.), и присвоение им соответствующего возрастного ценза согласно 436-ФЗ от 29.12.2010.

3. Составить и направить в адрес УМВД Росси по г.Сургуту письмо с просьбой осуществления со стороны правоохранительных органов контроля за исполнением законодательства РФ (436-ФЗ от 29.12.2010, 101-ФЗ от 05.05.2014) на всех площадках используемых организаторами для проведения культурно-массовых мероприятий с возрастным цензом начиная от 12+.

4. Выстроить плотное взаимодействие организаторов культурно-массовых мероприятий, общественных организаций и администрации города с целью предотвращения общественного недовольства по факту проведения тех или иных концертных мероприятий в будущем.

Организаторами мероприятия выступило сургутское отделение «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). В нем, кроме молодогвардейцев, приняли участие депутат гордумы Дмитрий Пахотин, представители администрации города, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири» (РМС) Денис Ханьжин, а также организатор концертов хип-хоп-исполнитель Антон Макогон и организатор концертов, управляющий РК «Вавилон» Сергей Севрюгин.

О том, в каком ключе протекала беседа корреспонденту siapress.ru рассказал модератор встречи, руководитель направления по работе со СМИ Сургутского отделения «МГЕР» Владислав Брылеев: «Если честно, я думал на заседании будет гораздо больше противоречий. Но все стороны взаимно пошли навстречу. Главное, что удалось отойти от темы «хотим запретить». Вопрос обсудили исключительно в правовом поле на основе действующих законов. Более того, уверенности в успешности сегодняшнего заседания, придает тот факт, что организаторы концерта Элджея, ранее добровольно поднявшие возрастной ценз до 18+, согласились на присутствие на концерте независимой наблюдательной комиссии и СМИ, дабы показать добросовестное исполнение законодательства.

По сути, мы получили первый в России опыт не силового решения, а решения дипломатического, коллегиального удовлетворившего все стороны. Надеемся, что это станет прецедентом и для других городов.

О том, как развивалась ситуация вокруг концертов молодых исполнителей, творчество которых смутило общественность, siapress.ru писало ранее.

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