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​На концерт Элджея в Сургуте можно будет попасть только под контролем молодежных активистов

На организованном молодогвардейцами круглом столе принята резолюция из четырех пунктов

Фото: vk.com/mger186
Фото: vk.com/mger186

В Сургуте состоялся круглый стол, темой которого стало ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка. Результатом обсуждения стала резолюция из четырех пунктов, сообщается в паблике «Молодая гвардия Сургут» во «ВКонтакте».

Публикуем резолюцию без купюр:

1. Создание общественной наблюдательной комиссии в составе представителей общественных молодежных организаций: РМС, МГЕР и Молодёжной палаты при Думе г.Сургута. Обязанностью совета будет наблюдение за осуществлением на предстоящем 30.11.2018 концерте исполнителя «Элджей» паспортного контроля с целью контроля исполнения возрастного ограничения 18+, а также наблюдение за наличием у несовершеннолетних, присутствующих на концерте, сопровождающего законного опекуна.
2. Составить и направить в адрес молодёжного парламента при Думе ХМАО, а также депутатов Государственной Думы письмо с инициативой создания контролирующего органа, в обязанности которого будет входить оценка материалов предстоящих культурно-массовых мероприятий (концертов, выставок, фестивалей и т.д.), и присвоение им соответствующего возрастного ценза согласно 436-ФЗ от 29.12.2010.
3. Составить и направить в адрес УМВД Росси по г.Сургуту письмо с просьбой осуществления со стороны правоохранительных органов контроля за исполнением законодательства РФ (436-ФЗ от 29.12.2010, 101-ФЗ от 05.05.2014) на всех площадках используемых организаторами для проведения культурно-массовых мероприятий с возрастным цензом начиная от 12+.
4. Выстроить плотное взаимодействие организаторов культурно-массовых мероприятий, общественных организаций и администрации города с целью предотвращения общественного недовольства по факту проведения тех или иных концертных мероприятий в будущем.

Организаторами мероприятия выступило сургутское отделение «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). В нем, кроме молодогвардейцев, приняли участие депутат гордумы Дмитрий Пахотин, представители администрации города, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Работающая молодежь Сибири» (РМС) Денис Ханьжин, а также организатор концертов хип-хоп-исполнитель Антон Макогон и организатор концертов, управляющий РК «Вавилон» Сергей Севрюгин.

О том, в каком ключе протекала беседа корреспонденту siapress.ru рассказал модератор встречи, руководитель направления по работе со СМИ Сургутского отделения «МГЕР» Владислав Брылеев: «Если честно, я думал на заседании будет гораздо больше противоречий. Но все стороны взаимно пошли навстречу. Главное, что удалось отойти от темы «хотим запретить». Вопрос обсудили исключительно в правовом поле на основе действующих законов. Более того, уверенности в успешности сегодняшнего заседания, придает тот факт, что организаторы концерта Элджея, ранее добровольно поднявшие возрастной ценз до 18+, согласились на присутствие на концерте независимой наблюдательной комиссии и СМИ, дабы показать добросовестное исполнение законодательства.

По сути, мы получили первый в России опыт не силового решения, а решения дипломатического, коллегиального удовлетворившего все стороны. Надеемся, что это станет прецедентом и для других городов.

О том, как развивалась ситуация вокруг концертов молодых исполнителей, творчество которых смутило общественность, siapress.ru писало ранее.

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Сегодня в 19:58, просмотров: 331, комментариев: 4


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Комментарии:
Александр
не нравится
Сегодня в 21:22
А ст. 330 УК рф не? Активисты блин...
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 21:53
СИА-пресс, космонавт с Нижневартовска звезду героя получил. Раздупляйтесь. Дались вам эти джидаи..
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 22:07
это лицемерие, друзья. Ну не попадет на концерт человек, слушать то никто не запретит. Да и просто видео с концерта писать будут. А запретный плод завсегда сладок. Только добавите популярности некоторым исполнителям. Это всё, что вы делаете. Этими мерами никто ничего не сможет регулировать. Как борьба с пьянством некогда вырубкой виноградников.
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 22:47
Рекламируют, рекламируют, а я все равно не пойду, отвалите!

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