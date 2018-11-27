​Житель Сургутского района до смерти забил сожительницу и пошел спать

44-летний житель Сургутского районе подозревается в убийстве своей сожительницы. Преступление совершено 25 ноября.

После совместного застолья мужчина несколько раз ударил подругу по голове и ушел спать. Проснувшись, он обнаружил женщину мертвой.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. «Обвиняемый задержан, после предъявления обвинения следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.