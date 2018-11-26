​В Сургуте произошел пожар в ТРЦ «Аура»

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».