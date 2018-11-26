​В Сургуте произошел пожар в ТРЦ «Аура»

Вечером в понедельник, 26 ноября, в сургутском торгово-развлекательном центре «Аура» произошел пожар.
Возгорание случилось в пекарне гипермаркета «Окей», сообщают очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». В торговом центре сработала сигнализация, посетителей эвакуировали. «Паники не было», - подчеркнули несколько свидетелей.
После ликвидации ЧП «Аура» продолжила работу. Гипермаркет «Окей» закрыт.
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