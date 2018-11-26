​Многодетные семьи Сургута выйдут на пикет 2 декабря

В воскресенье, 2 декабря, в 12.00 на площади у «Авроры» в Сургуте состоится массовый пикет, в котором планируют принять участие многодетные семьи.

Мероприятие согласовано администрацией города, сообщается в паблике «Большая СемьЯ» Сургут» во «ВКонтакте». Участники в очередной раз планируют привлечь внимание к невыплате субсидии от Ипотечного агентства Югры, положенную на детей, а также отмене льготы семьям участников боевых действий и многодетным за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях.

«На пикете также будет производиться сбор подписей по резолюциям к пикету, где будут изложены ситуации по проблемам населения и предложения по путям их решения», - добавили организаторы пикета, подчеркнув, что он состоится при любой погоде.