​В Сургутском районе двух нефтяников и одного уголовника подозревают в краже кабеля с месторождений

Полицейские Сургутского района задержали троих подозреваемых в попытке украсть 120 метров кабеля с одного из месторождений. Мужчины не смогли довести задуманное до конца, потому что им помешали стражи порядка.
«Двое из подозреваемых являются сотрудниками нефтегазодобывающего предприятия, третий ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.
Кроме того, уже установлено, что задержанные причастны к совершению аналогичного преступления, совершенного в сентябре текущего года на данном месторождении.
Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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