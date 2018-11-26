​В Сургутском районе двух нефтяников и одного уголовника подозревают в краже кабеля с месторождений

Полицейские Сургутского района задержали троих подозреваемых в попытке украсть 120 метров кабеля с одного из месторождений. Мужчины не смогли довести задуманное до конца, потому что им помешали стражи порядка.

«Двое из подозреваемых являются сотрудниками нефтегазодобывающего предприятия, третий ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Кроме того, уже установлено, что задержанные причастны к совершению аналогичного преступления, совершенного в сентябре текущего года на данном месторождении.

Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.