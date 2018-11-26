16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6664   EUR  74,9385  

​В Сургуте завершился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Фото: surpk.ru
Фото: surpk.ru

В театре Сургутского государственного университета 23 ноября состоялась церемония награждения победителей и призеров закончился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам международного конкурсного движения WorldSkillsInternational.

О победителях рассказала пресс-служба Сургутского политехнического колледжа (СПК).

В юниорской возрастной группе (14-16 лет) участники состязались по семи компетенциям. Две победы у Советского политехнического колледжа: в компетенции «Веб-дизайн и разработка» лучший результат показал Илья Кисилев, а среди графических дизайнеров Иван Бычков. Два «золота» и в копилке Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа: лучшими преподавателями в младших классах и дошкольными воспитателями показали себя Дарья Троско и Марина Силантьева. В «Изготовлении прототипов» соперников опередили хозяева чемпионата: первое место у студентов Сургутского политехнического колледжа Никиты Кузнецова и Элнура Мехтиева. Евгений Павлусенко и Алексей Слободенок из сургутской школы №46 с углублённым изучением отдельных предметов завоевали первое место среди системных администраторов. А сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» заняла весь пьедестал в компетенции «Медицинский и социальный уход»: на первом месте Камила Ахметгалина, второе у Софьи Опиваловой, замкнула призовую тройку Виолетта Гулик.


Участников чемпионата приветствовала Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Югры Вера Панасевич

В возрастной группе от 16 до 22 лет соревнования проводились по 24 компетенциям. В новой компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» золотые медали завоевали сразу два участника: Виктория Лазуточкина из Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа и Алексей Степыгин из Нефтеюганского политехнического колледжа. Иван Краснов, Владимир Александров и Виталий Школьников из Советского продемонстрировали лучшие результаты в компетенциях «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разработка». Студенты СПК Данил Габитов и Виталий Меркушин добыли «золото» на «Электромонтаже» и «Изготовлении прототипов». Кроме того, их коллеги по энергетическому отделению СПК, выступавшие в новой компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», заняли весь пьедестал: на первом, втором и третьем местах Равиль Ахметов, Шамиль Орловский и Алексей Младенцев.

Победителями в компетенциях «Парикмахерское искусство» и «Выпечка осетинских пирогов» стали студенты Няганского технологического колледжа Альбина Мамбетова и Султан Умаханов. В «Ресторанном сервисе» лидирует Ильмира Садыкова из Советского политехнического колледжа. Представительницы хозяев чемпионата Мария Вихарева и Кайыргул-кызы Мунарбек, студентки отделения сферы услуг СПК, победили среди кондитеров и поваров. Студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Ксения Гультяева и Мария Чемагина увезли домой высшие награды в компетенциях «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». Лучший «Медицинский и социальный уход» продемонстрировала Мария Павлова из Нижневартовского медицинского колледжа, а в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» победила Вероника Классен из Урайского политехнического колледжа.

В компетенции «Добыча нефти и газа» победил студент Когалымского политехнического колледжа Серик Мухамеджанов. В «Кирпичной кладке» сильнейшим был признан Олег Ефимов из Югорского политехнического колледжа. У Кирилла Самбиндалова из Междуреченского агропромышленного колледжа лучший результат в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В «Кузовном ремонте» Дмитрий Бурмакин из Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа разделил «золото» с Магомедом Адамовым из Сургутского политехнического. Отличились хозяева чемпионата также в «Сварочных технологиях», «Столярном деле» и новой компетенции «Обслуживание грузовой техники»: «золото» в копилку команды внесли Михаил Дудка, Александр Некрасов и Иван Лавришин. А учащийся вместе с ними в отделении строительства и транспорта Виктор Смирнов не только обошёл всех соперников в своей компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», но и стал абсолютным чемпионом состязаний, набрав 585 баллов и продолжив своеобразную традицию СПК.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:40, просмотров: 145, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 14:29
81 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута Сегодня в 13:42
114 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:16
196 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута Сегодня в 12:11
195 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1005 3
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
769 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
879 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
555 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
748 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
551 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
445 1
За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов

За свою трудовую жизнь Солохин построил 5 тысяч 430 мостов
Дума Сургутского района 22 ноября в 11:52
447 0
​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа

​Единственный в Югре хоспис «Золотое сердце» обратился за помощью к власти округа
Губернатор Наталья Комарова не знает о проблемах медицинского центра
Анастасия Якупова 22 ноября в 10:03
742 5
Сургутяне должны знать

Сургутяне должны знать
Вадиму Шувалову было порекомендовано рассмотреть предложение о кадровых решениях. Здесь подразумевается освобождение от тех его сотрудников, которые стали сегодня главными раздражающими факторами для сургутян
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 22 ноября в 09:35
1314 15
Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр

Недострой «Газпром переработки» в Сургуте может превратиться в научно-исследовательский центр
С соответствующим предложением обратился местный бизнесмен Владимир Самборский к губернатору Югры Наталье Комаровой
Константин Шперлинг 21 ноября в 16:55
1529 59
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова 21 ноября в 16:36
2847 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика