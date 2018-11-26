​В Сургуте завершился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В театре Сургутского государственного университета 23 ноября состоялась церемония награждения победителей и призеров закончился IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам международного конкурсного движения WorldSkillsInternational.

О победителях рассказала пресс-служба Сургутского политехнического колледжа (СПК).

В юниорской возрастной группе (14-16 лет) участники состязались по семи компетенциям. Две победы у Советского политехнического колледжа: в компетенции «Веб-дизайн и разработка» лучший результат показал Илья Кисилев, а среди графических дизайнеров Иван Бычков. Два «золота» и в копилке Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа: лучшими преподавателями в младших классах и дошкольными воспитателями показали себя Дарья Троско и Марина Силантьева. В «Изготовлении прототипов» соперников опередили хозяева чемпионата: первое место у студентов Сургутского политехнического колледжа Никиты Кузнецова и Элнура Мехтиева. Евгений Павлусенко и Алексей Слободенок из сургутской школы №46 с углублённым изучением отдельных предметов завоевали первое место среди системных администраторов. А сургутская гимназия «Лаборатория Салахова» заняла весь пьедестал в компетенции «Медицинский и социальный уход»: на первом месте Камила Ахметгалина, второе у Софьи Опиваловой, замкнула призовую тройку Виолетта Гулик.



Участников чемпионата приветствовала Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Югры Вера Панасевич

В возрастной группе от 16 до 22 лет соревнования проводились по 24 компетенциям. В новой компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» золотые медали завоевали сразу два участника: Виктория Лазуточкина из Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа и Алексей Степыгин из Нефтеюганского политехнического колледжа. Иван Краснов, Владимир Александров и Виталий Школьников из Советского продемонстрировали лучшие результаты в компетенциях «Сетевое и системное администрирование», «Графический дизайн» и «Веб-дизайн и разработка». Студенты СПК Данил Габитов и Виталий Меркушин добыли «золото» на «Электромонтаже» и «Изготовлении прототипов». Кроме того, их коллеги по энергетическому отделению СПК, выступавшие в новой компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», заняли весь пьедестал: на первом, втором и третьем местах Равиль Ахметов, Шамиль Орловский и Алексей Младенцев.

Победителями в компетенциях «Парикмахерское искусство» и «Выпечка осетинских пирогов» стали студенты Няганского технологического колледжа Альбина Мамбетова и Султан Умаханов. В «Ресторанном сервисе» лидирует Ильмира Садыкова из Советского политехнического колледжа. Представительницы хозяев чемпионата Мария Вихарева и Кайыргул-кызы Мунарбек, студентки отделения сферы услуг СПК, победили среди кондитеров и поваров. Студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа Ксения Гультяева и Мария Чемагина увезли домой высшие награды в компетенциях «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». Лучший «Медицинский и социальный уход» продемонстрировала Мария Павлова из Нижневартовского медицинского колледжа, а в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» победила Вероника Классен из Урайского политехнического колледжа.

В компетенции «Добыча нефти и газа» победил студент Когалымского политехнического колледжа Серик Мухамеджанов. В «Кирпичной кладке» сильнейшим был признан Олег Ефимов из Югорского политехнического колледжа. У Кирилла Самбиндалова из Междуреченского агропромышленного колледжа лучший результат в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». В «Кузовном ремонте» Дмитрий Бурмакин из Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа разделил «золото» с Магомедом Адамовым из Сургутского политехнического. Отличились хозяева чемпионата также в «Сварочных технологиях», «Столярном деле» и новой компетенции «Обслуживание грузовой техники»: «золото» в копилку команды внесли Михаил Дудка, Александр Некрасов и Иван Лавришин. А учащийся вместе с ними в отделении строительства и транспорта Виктор Смирнов не только обошёл всех соперников в своей компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», но и стал абсолютным чемпионом состязаний, набрав 585 баллов и продолжив своеобразную традицию СПК.