​В Сургутском районе неизвестный расстрелял ЛЭП и оставил без света жителей двух поселков

Поселки Сытомино и Лямина на несколько часов остались без электричества из-за того, что местный житель повредил провода. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Специалисты «Тюменьэнерго» уже проводят ремонт линии. Рассчитываем, что её удастся восстановить к 5 часам вечера», - добавил он.

В пресс-службе «Тюменьэнерго» Ura.ru сообщили, что ремонт уже завершен. А делать его пришлось из-за того, что линия электропередачи была кем-то расстреляна.

«Для департамента ЖКХ этот ремонт не стал неожиданностью, поскольку был согласован заранее и к нему велась тщательная подготовка. Котельные во время ремонта работали на резервных источниках, отопление подавалось во все дома и объекты соцкультбыта», - добавил Андрей Трубецкой.