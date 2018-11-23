​Сургут потратит рекордные три миллиарда на обеспечение жильем нуждающихся

До конца 2018 года в Сургуте 1 032 семьи получат квартиры. Среди новоселов - дети-сиры, инвалиды, участники боевых действий, медики, а также переселенцы из балков. Соответствующая информация размещена на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

На эти цели выделено рекордные 3,13 миллиарда рублей, львиную долю предоставил округ. Эти деньги позволят до конца года завершить расселение сургутян из ветхого и аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что из бюджета округа на снос ветхого жилья выделят рекордные 17 миллиардов рублей.