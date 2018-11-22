​Стала известна причина отмены концерта Егора Крида в Ледовом дворце спорта Сургута

Ледовый дворец спорта Сургута отказался проводить на своей площадке концерт Егора Крида. Об этом siapress.ru сообщили в учреждении, не назвав причины.

Ситуацию прояснила начальник отдела спортивной подготовки администрации Сургута Ольга Гразно. По ее словам руководство дворца спорта и организаторы концерта не договорились из-за невыполненных последними требований по обеспечению безопасности. «Дело вовсе не в его репертуаре», - подчеркнула она.

Ранее в соцсетях был распространен документ за подписью главы УМВД Сургута Александра Ерохова. В пресс-службе ведомства подтвердили его подлинность. В нем также идет речь о том, что в проведении концерта отказано из-за невозможности подготовить «паспорт безопасности массового мероприятия».

Организатор выступления Егора Крида в Сургуте Сергей Севрюгин сообщил, что концерт состоится в РК «Вавилон».

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Источник документа: vk.com/rosnarod_surgut