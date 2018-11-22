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Активисты Сургута работают над схемой, которая не пустит на «нехорошие» концерты подростков

Чтобы каждый раз не поднимать волну, как с выступлениями Крида и Элджея​

Photo by Michael Afonso on Unsplash
Photo by Michael Afonso on Unsplash

В Сургуте 27 ноября состоится круглый стол, темой которого станет «ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка».

Инициатором проведения мероприятия стало Сургутское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Планируется, что в нем примут участие представители мэрии, руководители молодежных общественных организаций и движений, а также организаторы культурно-массовых мероприятий.

Как рассказал siapress.ru руководитель направления по работе со средствами массовой информации организации, модератор круглого стола Владислав Брылеев, работа над проведением мероприятия началась около трех недель назад, когда широкий общественный резонанс получило предложение бойкотировать концерты Элджея и Егора Крида. Молодогвардейцев волнует возможное присутствие на таких выступлениях подростков.

«Ситуация такова не только в Сургуте, но и во многих городах России. В Сургуте в данном случае удалось повысить возрастной ценз. Но мы прекрасно понимаем, что концерты будут продолжаться, и каждый раз поднимать общественную волну нелогично. Поэтому было принято решение созвать круглый стол. Мы хотим уйти от практики запретов и общественных волнений. А вместе с организаторами концертов выработать схему, при которой и они продолжат свою деятельность, и общественность будет спокойна», - добавил Брылеев.

Одним из вопросов круглого стола станет организация контрольно-пропускного режима и безопасности концертов в городе. Также обсудят контроль продажи алкогольной продукции на них. В завершении мероприятия активисты планируют принять резолюцию.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 207, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 19:21
"работают над схемой, которая не пустит на «нехорошие» концерты подростков" - ээ, а вы кто такие, чтобы решать хорошие концерты или нет?????
Моби
не нравится
Сегодня в 19:25
"Сургутское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Планируется, что в нем примут участие представители мэрии, руководители молодежных общественных организаций и движений, а также организаторы культурно-массовых мероприятий." - ещё раз - вот эти перечисленные лица могут только СВОИМ отпрыскам указывать на какие концерты ходить. Нормальным людям плевать на мнение этого кружка обеспокоенных.
Моби
не нравится
Сегодня в 19:33
"выработать схему, при которой и они продолжат свою деятельность, и общественность будет спокойна», - добавил Брылеев." - не хотелось бы обижать человека, но надо напомнить, что какие либо схемы он может вырабатывать только для своих дружочков по кружку, не более того.
Ринат Кадыров
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Сегодня в 19:37
«Молодая Гвардия Единой России» никто и звать никак а все туда же, запрещать по примеру своих старших товарищей. Смешно и убого все это смотрится.
Моби
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Сегодня в 19:39
"организация контрольно-пропускного режима " я не говорю уже про взрослых дядь, ведущих ребенка на концерт, но и любой школьник спокойно пошлёт в известном направлении контрольно-пропускальщика в жилеточке мгер
Ринат Кадыров
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Сегодня в 19:40
Что такое нехорошие концерты? Меня например от слащавого жиробаса Михайлова тошнит, а от орущего истерика Лепса на горшок пробивает. Под запрет?
Моби Ринат Кадыров
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Сегодня в 19:43
там, это октивисты пойдут на концерт бутырки контролировать или боязно?

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