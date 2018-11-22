Активисты Сургута работают над схемой, которая не пустит на «нехорошие» концерты подростков

В Сургуте 27 ноября состоится круглый стол, темой которого станет «ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка».

Инициатором проведения мероприятия стало Сургутское отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Планируется, что в нем примут участие представители мэрии, руководители молодежных общественных организаций и движений, а также организаторы культурно-массовых мероприятий.

Как рассказал siapress.ru руководитель направления по работе со средствами массовой информации организации, модератор круглого стола Владислав Брылеев, работа над проведением мероприятия началась около трех недель назад, когда широкий общественный резонанс получило предложение бойкотировать концерты Элджея и Егора Крида. Молодогвардейцев волнует возможное присутствие на таких выступлениях подростков.

«Ситуация такова не только в Сургуте, но и во многих городах России. В Сургуте в данном случае удалось повысить возрастной ценз. Но мы прекрасно понимаем, что концерты будут продолжаться, и каждый раз поднимать общественную волну нелогично. Поэтому было принято решение созвать круглый стол. Мы хотим уйти от практики запретов и общественных волнений. А вместе с организаторами концертов выработать схему, при которой и они продолжат свою деятельность, и общественность будет спокойна», - добавил Брылеев.

Одним из вопросов круглого стола станет организация контрольно-пропускного режима и безопасности концертов в городе. Также обсудят контроль продажи алкогольной продукции на них. В завершении мероприятия активисты планируют принять резолюцию.