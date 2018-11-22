​В Сургуте УК заплатит 450 тысяч рублей за сломанную руку ребенка

Суд обязал управляющую компанию «Система» выплатить 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда несовершеннолетней.

Заплатить УК придется за травму, которую в конце апреля получила 9-летняя девочка, играя на детской площадке во дворе №6\1 по Тюменскому тракту. Школьница упала с мостика, сломала руку и получила травму головы.

«Несчастный случай произошел в связи с тем, что детский игровой комплекс имел поломку. На лестнице горки с правой стороны по ходу движения вверх отсутствовало ограждение», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

В суде согласились с доводами прокурора о том, что УК, обслуживающей указанный жилой дом и территорию детской площадки с игровым комплексом, не было предпринято надлежащих мер к обеспечению сохранности и содержания в техническом состоянии детской площадки и ее элементов на придомовой территории.