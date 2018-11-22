В Сургутское водохранилище незаконно сбросили тонны сточных вод с опасными химикатами

С февраля по август 2018 года в Сургутское водохранилище на реке Черная сброшено более 7,5 тонны, содержащих аммоний-ион, железо, хлориды, сульфаты и нефтепродукты. Нарушения в работе филиала «Сургутской ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» выявила природоохранная прокуратура.

«Установлено, что предприятие эксплуатирует канализационные очистные сооружения, в процессе работы которых общество осуществляет сброс сточных вод в Сургутское водохранилище на реке Черная. При этом, как показала прокурорская проверка, общество осуществляет данный сброс в отсутствие утвержденного проекта нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Представитель надзорного ведомства обратился в Сургутский городской суд с исковым заявлением об устранении найденных нарушений. Иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле прокуратуры.