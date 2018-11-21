​В соцсетях пугают отменой концерта Егора Крида в Сургуте. Организаторы выступления обещают разобраться

Вечером 21 ноября в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене концерта Егора Крида в Ледовом дворце спорта Сургута.

Там же размещена якобы копия документа за подписью начальника городского УМВД Александра Ерохова. В нем сказано, что причина отмены концерта в том, что руководство дворца спорта не уведомило администрацию и полицию о проведении культурно-массового мероприятия для подготовки «паспорта безопасности массового мероприятия».

Однако организатор концерта Егора Крида в Сургуте Сергей Севрюгин заверил корреспондента siapress.ru, что информация не соответствует действительности и администрация не препятствует проведению выступления рэпера. В распространяемой в соцсетях информации планируют разобраться в ближайшее время.

Получить комментарий в городской полиции на момент публикации новости не удалось.

Ранее общественники призывали родительскую общественность бойкотировать концерты Крида и Элджея. Концерт последнего состоится 30 ноября в РК «Вавилон», попасть на него смогут только совершеннолетние граждане. Возрастной ценз с 16+ до 18+ подняли как раз по требованию «Работающей молодежи Сургута». Комментируя ситуацию, в администрации города подчеркивали, что для концерта Крида не будут даже повышать возрастной ценз, а просто попросят не петь песню с ненормативной лексикой.

Концерт Егора Крида должен состоятся в Сургуте 19 декабря.