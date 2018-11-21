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​В соцсетях пугают отменой концерта Егора Крида в Сургуте. Организаторы выступления обещают разобраться

Фото: instagram.com/egorkreed
Фото: instagram.com/egorkreed

Вечером 21 ноября в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» появилось сообщение об отмене концерта Егора Крида в Ледовом дворце спорта Сургута.

Там же размещена якобы копия документа за подписью начальника городского УМВД Александра Ерохова. В нем сказано, что причина отмены концерта в том, что руководство дворца спорта не уведомило администрацию и полицию о проведении культурно-массового мероприятия для подготовки «паспорта безопасности массового мероприятия».

Однако организатор концерта Егора Крида в Сургуте Сергей Севрюгин заверил корреспондента siapress.ru, что информация не соответствует действительности и администрация не препятствует проведению выступления рэпера. В распространяемой в соцсетях информации планируют разобраться в ближайшее время.

Получить комментарий в городской полиции на момент публикации новости не удалось.

Ранее общественники призывали родительскую общественность бойкотировать концерты Крида и Элджея. Концерт последнего состоится 30 ноября в РК «Вавилон», попасть на него смогут только совершеннолетние граждане. Возрастной ценз с 16+ до 18+ подняли как раз по требованию «Работающей молодежи Сургута». Комментируя ситуацию, в администрации города подчеркивали, что для концерта Крида не будут даже повышать возрастной ценз, а просто попросят не петь песню с ненормативной лексикой.

Концерт Егора Крида должен состоятся в Сургуте 19 декабря.


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21 ноября в 20:31, просмотров: 259, комментариев: 7


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Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
21 ноября в 21:08
Говорю же, маркетинг на хайпе. Теперь вообще без сомнений.
Моби Иван Меньшенин
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21 ноября в 22:22
Глупости, у крида фанатов достаточно, и уж школота сама знает, будет концерт или нет. Это всякие ханьжины оскорбляются.
Сергей Б Моби
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21 ноября в 22:39
Теперь вообще без сомнений… народ на Крида повалит. И даже Ханьжин на нем креатив срубил на шару за неимением собственного.
Моби Сергей Б
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21 ноября в 22:44
Да ну прекрати, сидит такой школьник и внезапно узнает о концерте, ага. В краснодаре вон почти так же - какието оскорбившиеся пожаловались и запретили концерт хаски. Какой уж тут хайп.
Моби Сергей Б
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21 ноября в 22:46
Тараканы когда приезжали в Сургут, я с дочкой ходил - мне в голову не пришло бы обращать внимание на чьето мнение по поводу этого концерта.
Сергей Б Моби
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21 ноября в 22:53
Я так знать не знал про какого-то там Крида. Спасибо Ханьжину просветил. Щас еще с Крида бабки трясти начнет за пролетарский пиар. А ты знал про него что ли?
Моби Сергей Б
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21 ноября в 23:01
Ну, дык ты не знал, потому что не слушаешь его, с чего тебе сейчас на него идти?
Зыж: знал, ибо в сортах надо разбираться

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