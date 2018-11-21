​В Сургуте нехватка пожарных может вылиться в судебный иск мэрии к МЧС

Депутаты думы Сургута выступили против строительства пожарного депо за счет городского бюджета. А также предложили оспорить в суде требование МЧС к администрации Сургута по созданию муниципальной пожарной охраны. Тема рассматривалась на заседании думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу, пишет «Правда УрФО».

По данным начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Олега Пухтеева, городу не достает как минимум 593 пожарных и 20 единиц техники. Нехватка кадров была выявлена в ходе проверки, проведенной отделом надзорной деятельности и профилактической работы управления ГУ МЧС по Югре. Результатом ревизии стало предписание на имя главы города устранить нарушение до 1 октября 2020 года.

Предпринятые попытки разрешить ситуацию не дали результата. Поэтому чиновники приняли решение построить пожарное депо, на что потребуется 39,39 миллиона рублей и в дальнейшем - 34,5 миллиона рублей в год на содержание. Но, даже если бы депутаты поддержали этот проект, в депо смогли разместиться бы только две машины и 21 пожарный.

Снимая вопрос с повестки, парламентарии указали на то, что в дефицитном бюджете нет средств на исполнение поручений МЧС. А также высказали опасение, что в дальнейшем придется реализовывать все государственные полномочия за счет местного бюджета.