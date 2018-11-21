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​40-летний сургутянин украл два велосипеда, чтобы выпить

Полицейские Сургута задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в краже двух велосипедов.

Преступление совершено в одном из домов по улице Семёна Билецкого. Велосипеды принадлежат 27-летним молодому человеку и девушки. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«Задержанный пояснил, что основной целью преступных действий была продажа краденного, чтобы вырученные деньги потратить на выпивку. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Он помещен в изолятор временного содержания.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 134, комментариев: 0


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