​40-летний сургутянин украл два велосипеда, чтобы выпить

Полицейские Сургута задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в краже двух велосипедов.
Преступление совершено в одном из домов по улице Семёна Билецкого. Велосипеды принадлежат 27-летним молодому человеку и девушки. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.
«Задержанный пояснил, что основной целью преступных действий была продажа краденного, чтобы вырученные деньги потратить на выпивку. Кроме того, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Он помещен в изолятор временного содержания.
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