​Сургут на пороге эпидемии ОРВИ: количество заболевших выросло на 22 процента

За прошлую неделю количество заболевших ОРВИ сургутян выросло на 22 процента. Медики оценивают ситуацию в городе как предэпидемическую. Об этом сообщается на странице главы Сургута Вадима Шувалова в соцсети.

Из 3 104 пациентов, обратившихся за помощью к медикам, более 78 процентов - дети до 14 лет.

«В городе продолжается кампания против ГРИППа, она охватила уже 166535 человек: дети привиты полностью, взрослые — на 85,7 процента. Вероятно, это и позволяет удерживать ситуацию на докритическом уровне. Поэтому поспешите на вакцинацию, соблюдайте меры профилактики и, конечно, будьте здоровы», - добавил градоначальник.