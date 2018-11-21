​Аэропорт Сургута увеличил пассажиропоток до исторического максимума

Через воздушные ворота Сургута за десять месяцев этого года прошли почти 1 499 769 пассажиров. Пассажиропоток вырос на 2,2 процента.

«Это исторический максимум для аэропорта по пассажиропотоку за первые десять месяцев года. Рост наблюдается как на международных направлениях, так и на внутренних», - рассказали в группе по связям с общественностью авиагавани.

Рост на внутренних направлениях составил 1,4 процента и достиг 1 344 408 пассажиров, на международных - 9,5 процента до 155 361 пассажира.

«Положительная динамика обусловлена расширением маршрутной сети авиакомпаний-партнеров ОАО «Аэропорт Сургут». В этом году из Сургута было открыто сразу несколько новых направлений. С переходом на осенне-зимнее расписание продолжилась программа полётов более чем по 30 внутренним и международным направлениям. Utair увеличил число ежедневных рейсов в Москву до четырех, в том числе ввел новый маршрут Сургут-Пермь. Авиакомпания S7 Airlines увеличила частоту регулярных рейсов из Сургута в Новосибирск, а авиакомпания «Ижавиа» открыла новые рейсы по маршрутам Нижневартовск-Сургут-Нижневартовск, Сургут-Ижевск-Краснодар-Ижевск-Сургут, Сургут-Самара-Симферополь-Самара-Сургут», - пояснили в компании.

Самыми востребованным внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Махачкала и Новосибирск. На международных направлениях чаще всего летали в Анталью, Камрань, Пхукет, Худжанд, Ош.