​Скончался почетный гражданин Сургута Валентин Солохин

В Сургуте на 86-м году жизни скончался инженер-мостостроитель, почетный гражданин города, района и округа Валентин Солохин.

Валентин Федорович умер вечером 20 ноября после продолжительной болезни. Сегодня будет решен вопрос об организации прощания и похорон, сообщили siapress.ru в пресс-службе администрации города.

Под руководством Валентина Солохина в Сургуте был организован Мостостроительный трест № 11. При его непосредственном участии в кратчайшие сроки удалось построить новые железные линии Тюмень – Тобольск – Сургут, Сургут – Нижневартовск и Сургут – Коротчаево, а также претворить в жизнь идею строительства моста через реку Обь, который сегодня является визитной карточкой Сургута. Валентин Федорович награжден шестью орденами, пятью медалями, является лауреатом Государственной премии СССР в области науки и техники и премии Совета Министров СССР. Имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации», признан победителем первого всероссийского конкурса «Инженер года».

29 августа Валентину Солохину исполнилось 85 лет. Мы публиковали очерк о его нестандартной личности и непростой судьбе.

Коллектив siapress.ruвыражает искренние соболезнования родным и близким Валентина Солохина.