​Названы причины смертельного ДТП с маршруткой в Сургутском районе

Автоавария, произошедшая на 22 километре трассы «Сургут - Нижневартовск» в полдень 20 ноября, случилась из-за того, что 21-летний водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщает отделение пропаганды УГИБДД Югры.

Из-за столкновении с маршруткой водитель легковушки погиб. Все трое его пассажиров, молодые люди от 19 лет до 21 года, получили травмы. Также пострадали пассажиры микроавтобуса - мужчина 1958, женщины 1972 и 1994, мальчик 2017 годов рождения.