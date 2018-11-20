​С сургутской авиакомпании пытаются взыскать 24 миллиона за тушение лесных пожаров

Авиакомпания «Агро» пытается взыскать с авиакомпании «Скол» 24 миллиона рублей. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Югры.

В документе указывается, что «Скол» и «Агро» заключили договор на выполнение лесоавиационных работ по тушению лесных пожаров округе и договор на оказание авиационных работ с использованием вертолетов МИ-8.

«В июле, августе 2018 года АО АК «АГРО» выполнила предусмотренный условиями договоров объем работ. В сентябре того же года по инициативе ответчика договоры были расторгнуты в связи с окончанием пожароопасного периода, однако обязательства по оплате авиаработ не исполнены до настоящего времени. Общая сумма долга с учетом неустойки и пени ООО «Авиакомпания «СКОЛ» перед истцом составила около 24 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе инстанции.

Уточняется также, что истец пытался решить спор в досудебном порядке.

Заседание суда назначено на 4 декабря.