​Из Сургута в Таджикистан пытались вывезти крупную сумму денег

В аэропорту Сургута таможенники пресекли вывоз 1,6 миллиона рублей двумя пассажирами рейса в Худжант (Республика Таджикистан).

Граждане РФ попытались пройти по «зеленому коридору», не задекларировав деньги.

«По данному факту должностными лицами Сургутского таможенного поста Ханты-Мансийской таможни возбуждено два дела об административных правонарушениях. Нарушителей ждет наказание: административный штраф, либо конфискация предмета правонарушения. Денежные средства в сумме 268 тысяч рублей, превышающие лимит, разрешенный к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме, изъяты», - сообщили в пресс-группе Ханты-Мансийской таможни.

В ведомстве напомнили, что перемещать денежные средства через таможенную границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денежных средств в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована.